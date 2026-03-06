◆米男子プロゴルフツアーアーノルド・パーマー招待第１日（５日、米フロリダ州・ベイヒルクラブ＝７４６６ヤード、パー７２）日本人最多ツアー通算１１勝の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は４バーディー、１ダブルボギーで２アンダー、７０をマーク。首位と７打差の１８位スタートとなった。ツアー初優勝を目指す久常涼（２３）＝ＳＢＳホールディングス＝は４バーディー、３ボギーで１アンダー、７１で２６位につけた。