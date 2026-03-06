第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、１回戦の全カードが決まった。帝京対沖縄尚学と、春夏の甲子園で優勝歴を誇る強豪同士の激突で開幕。神戸国際大付対九州国際大付は昨秋の明治神宮大会決勝の再戦。横浜対神村学園も優勝候補同士の対決。好カードがズラリと並んだ。組み合わせは以下の通り。◆第９８回センバツ高校野球大会組み合わせ◆（左より一塁側）