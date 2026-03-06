3月で解散することを発表している女性アイドルグループ「＃ババババンビ」の宇咲（22）が5日までにインスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。宇咲は「ヤングガンガンみつけてくれたかな？」と書き出し、「明日はオンラインサイン会です！」と伝え、シャワーを浴びる姿を公開した。この投稿に「めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いです」「宇咲ちゃんにメロメロ」「麗しの美女ですね」「美女すぎる」などのコ