第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。春夏通じて初出場の帝京長岡（新潟）は初戦で東北（宮城）との対戦が決まった。帝京長岡は昨秋の北信越大会を制し、明治神宮大会にも初出場。今回が初の甲子園出場となる。チームを率いる元日本ハムの芝草宇宙（ひろし）監督（５６）は、帝京（東京）のエースとして１９８７年夏の甲子園ではノーヒットノーランを達成するな