第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。智弁学園（奈良）は第２日第３試合で花巻東（岩手）と対戦する。智弁学園は昨秋の奈良県大会で優勝し、近畿大会決勝で神戸国際付に敗れ、準優勝となったが５年ぶり１５度目のセンバツ出場。昨秋は逢坂悠誠（２年）が４番を務め、太田蓮（２年）、主将の角谷哲人（３年）と強力クリーンアップを形成。最速１４９キロ左腕・