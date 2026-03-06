人事院は５日、国家公務員の一般職試験（大卒程度）と専門職試験（同）の日程について、２０２７年から従来より１か月程度前倒しすると発表した。民間企業の採用活動が早期化する中で有為な人材を獲得する狙いがある。１次試験日は、一般職試験が５月２日、専門職試験が４月２５日となる。これに伴い、「キャリア官僚」と呼ばれる総合職試験の日程も早め、１次試験は２６年より約２週間早い２月２８日に行う。詳しい日程は今