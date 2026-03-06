テレ東では、4月からオードリー・若林正恭がMCを務める新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06）がスタートする。【写真】初小説『青天（アオテン）』が発売！書店を訪れサインを書くマスク姿のオードリー若林番組名の「アンパラレルド（比類なきもの）」にあるように、独自の技術や発想で常識を超え続ける“日本発の挑戦者”に焦点を当て、社会課題や技術革新の最前線を多角的に掘り下げる