第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。２１世紀枠で初出場の高知農は初戦で日本文理（新潟）と対戦することが決まった。昨秋の高知県大会で８強入り。延長１０回タイブレークとなった２回戦の土佐塾戦では１ー０で勝利し、準々決勝で明徳義塾に延長１０回タイブレークの末に２ー３でサヨナラ負けしたが、粘り強い戦いぶりが評価された。昨秋の公式戦は２勝１敗。