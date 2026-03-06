◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。選手宣誓は全32校の抽選で北照（北海道）に決まった。決定後、取材に応じた手代森煌斗（きらと）主将は「狙っていたので素直にうれしい」と笑顔を見せた。前日に主将が集まって行われた「キャプテントーク」では出場校の主将の中で唯一選手宣誓に意欲を示してい