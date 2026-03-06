名作ドラマ『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』(FODで19日20:00配信スタート)に、前作のキャストである浅田美代子が出演。また、13日から『101回目のプロポーズ』の1話〜3話を地上波フジテレビで限定放送、TVerでは全話配信される。浅田美代子『101回目のプロポーズ』では、薫(浅野温子)の親友・石毛桃子を演じていた浅田が、『102回目―』で再びと登場。薫と達郎(武田鉄矢)の恋を応援し、時に親身なアドバイス