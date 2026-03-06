米OpenAIは3月5日（現地時間）、フロンティアモデルの新版「GPT-5.4」を発表した。複雑な実務への最適化を主眼としたアップデートであり、推論、コーディング、外部ツール連携を一体的に強化した。また、CodexとAPIではコンピュータ利用機能（computer-use capabilities）がネイティブに統合された。GPT-5.4は、APIで「gpt-5.4」として提供開始されており、より高性能な「GPT‑5.4 Pro」（gpt-5.4-pro）も用意される。また、C