3年ぶり4回目センバツ出場の英明（香川） 春のセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会が6日に行われ、香川県の英明は、初戦で山口県の高川学園と対戦することが決まりました。 抽選会は午前9時から大阪市で行われ、出場32校のキャプテンがくじを引きました。 3年ぶり4回目の出場となる英明は、2025年秋の香川大会で準優勝すると、続く四国大会では優勝しました。また神宮大会では2回勝利し、準決勝まで勝ち上がりました。