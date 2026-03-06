イラン情勢の悪化を受けて、トヨタ自動車が中東向けに輸出する自動車の生産を減らす方針を固めました。関係者によりますと、今月、国内生産分を2万台減らす計画で、一部の取引先に伝えたということです。トヨタは去年1年間で中東向けにおよそ32万台を輸出していて、輸出全体のおよそ15%を占めています。