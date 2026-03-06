アメリカで野党・民主党が強い24の州は5日、トランプ政権が相互関税のかわりに全世界に課した10％の関税は違法だとして、差し止めなどを求め提訴しました。アメリカの連邦最高裁による相互関税の違憲判決を受け、トランプ政権は先月から代替措置として全世界を対象に10％の関税を課しています。これに対し、野党・民主党が地盤とするニューヨーク州やカリフォルニア州など24の州は5日、新たな関税は違法だとして、差し止めと払い戻