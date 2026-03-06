黒竜江省ハルビン市の音楽公園で78日間にわたって見る人をほっこりさせてきた人気者「巨大雪だるま」が4日早朝、春の訪れを感じさせる穏やかな日光が注がれる中、解体されて、来シーズンまでしばしのお別れとなった。ハルビン日報が伝えた。今シーズンの巨大雪だるまは高さ19メートルで、3500立方メートルの雪を使って作られていた。解体される様子を見るためにわざわざやって来た多くの市民や観光客が雪だるまの周囲で、少しずつ