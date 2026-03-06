Photo: はらいさん 先月発表され、現在予約受付中のSamsung（サムスン）の最新フラッグシップ端末Galaxy S26シリーズ。発売は来週、3月12日です。他社にまだない新たな機能として注目されているのが、S26シリーズの最高位機種Galaxy S26 Ultraで使えるプライバシーディスプレイ機能。これ、ユーザー本人以外の人による画面覗き見を防止する機能で、真正面以外から見ると画面が黒く見えます。