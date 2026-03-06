◆ 3月19日に開幕今月19日に開幕する春のセンバツ『第98回選抜高等学校野球大会』の組み合わせ抽選会が6日行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。開会式後の開幕カードは16年ぶりに出場する帝京（東京）−沖縄尚学（沖縄）。明治神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、大会4日目の第1試合、相手は神宮大会決勝で対戦し11−1で勝利した神戸国際大付（兵庫）との対戦になった。なお、選手宣誓は北照（北海道）の手代森煌