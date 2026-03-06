東京株式市場の日経平均株価は、原油価格上昇への懸念の広がりを受け、きのうから一転して下落しています。【映像】日経平均株価の動ききょうの日経平均は取引開始とともに600円あまり値下がりし、5万5000円を割り込みました。5日のアメリカ市場では、中東情勢が緊迫するなか原油先物価格が急騰した影響でインフレや企業収益の悪化懸念が広がり、ダウ平均株価は一時1100ドル以上、下落しました。市場関係者は、その流れが