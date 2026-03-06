2022年の原油価格急騰と円安の関係を振り返る 近年で原油価格の高騰が印象的だったのは2022年だ。ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに原油価格は急騰、WTIは一時120米ドル以上に上昇した。原油価格の高騰は、原油の輸入依存度の高い日本にとっては輸入額の急増など悪影響が多い。 その意味では、原油価格高騰前まで110円台で推移していた米ドル／円が、2022年11月には150円まで大きく米ドル高・円安となった背景には、原油価格の