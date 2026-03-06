3月6日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日これからの天気と気温 この後は雨が降り出し、強まりそうです。現在、福岡や佐賀、長崎にまとまった雨雲がかかっていて、長崎県では1時間に40mm以上の激しい雨や雷が観測されています。この発達した雨雲がこれから県内にかかってくる見込みです。 もう間もなく天草地方など西の方から雨が降り出し、昼前の時間帯にだんだん