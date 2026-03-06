茂木敏充外相は6日の衆院外務委員会で、イランで拘束されている邦人は2人だと明らかにした。2人とは連絡が取れており、現時点で安全であることを確認していると説明。「政府として早期解放を強く求めるとともに、引き続き本人や家族、関係者と連絡を取りつつ、できる限りの支援を行う」と述べた。2人のうち1人は1月20日に現地当局に拘束されたNHKのテヘラン支局長とみられる。茂木氏はイラン在留邦人について、米イスラエル