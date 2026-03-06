◇米男子ゴルフ下部ツアーチリ・クラシック第1日（2026年3月5日チリプリンス・オブ・ウェールズCC＝7134ヤード、パー71）石川遼（34＝CASIO）は5バーディー、2ボギーの68で回り25位で発進した。首位とは4打差。杉浦悠太（24＝フリー）は70で回り58位。大西魁斗（27＝ZOZO）は73で117位と出遅れた。ジェームズ・ニコラス（28＝米国）ら2人が64で首位に並んだ。