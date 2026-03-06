米南部のルイジアナ州で5日早朝、マグニチュード（M）4.9の地震が発生した。同州としては異例の強さだった/CNN Weather（CNN）米南部のルイジアナ州で5日早朝、マグニチュード（M）4.9の地震が発生した。同州としては異例の強さだった。これまでのところ、建物などの被害や負傷者は報告されていない。米地質調査所によると、震源はルイジアナ州北西部のエッジフィールドから約11キロの地点。同州の陸上を震源とする地震としては過