「第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。出場校の中で最多３３度目の出場となる古豪・中京大中京（愛知）は開幕日第２試合（１３時開始）で阿南光（徳島）との初戦が決まった。中京大中京は、昨秋の東海大会を６年ぶりに制し、神宮大会に出場。５年ぶり３３度目のセンバツ出場を決めた。神宮大会では２回戦で神戸国際大付（近畿地区代表）に７回コールド負けを喫し