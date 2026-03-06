第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。春夏合わせ４季連続の甲子園出場となる花巻東は初戦で智弁学園（奈良）と対戦する。聖地で智弁学園との対戦は佐々木麟太郎（現スタンフォード大）を擁した２０２３年夏以来となる。昨秋の東北大会を制し、２年連続６度目のセンバツ出場。注目は、昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ古城大翔（だ