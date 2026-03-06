第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。東洋大姫路（兵庫）は第３日第１試合で花咲徳栄（埼玉）と対戦する。昨秋の兵庫県大会は３位で近畿大会出場で８強入りし、チーム初の３季連続の甲子園出場（センバツは２年連続１０度目）を決めた。今年からＵ１８日本代表の監督も務める岡田龍生監督（６４）は、履正社で１９年夏に全国制覇を果たしており、甲子園２６勝