新技術導入の担い手となる応神天皇を支えた渡来人とは 第十五代応神（おうじん） 天皇代、四世紀～五世紀の間のこと。大和朝廷は大和から河内に勢力範囲を拡大。本格的な中央政権として地方政権を圧倒するようになります。その力を象徴するのが巨大な前方後円墳でした。 奈良盆地の大和川流域に立ち並ぶ景行（けいこう）天皇陵、崇神（すじん）天皇陵、箸墓（はしはか）古墳、メスリ山古墳、成務（せいむ）天皇陵に比較す