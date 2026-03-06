糖質制限中こそたんぱく質が重要！ エネルギー不足を防いで筋肉を維持！ ダイエットのために糖質制限に取り組んでいる人は、たんぱく質の摂り方にも注意を払う必要があります。糖質制限の目的は、ご飯やパンなど糖質を多く含む主食の摂取を控えることで、血糖値の急上昇を抑え、肥満を防ぐというもの。 しかし、私たちの体で主なエネルギー源として利用されているのは糖質です。糖質制限を行うと体が糖質不足になり