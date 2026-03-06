慢性腎臓病にならない最強予防法とは？慢性腎臓病の最大の原因はメタボだった！？ メタボを避けるのがいちばん重要 慢性腎臓病は現在では不治の病ではないものの、一度悪くなった腎臓はもとに戻らない以上、かからないに越したことはありません。そもそもなぜ慢性腎臓病になってしまうのか。いちばん多い原因はメタボ（メタボリック症候群）です。 高血糖で糖尿病性腎症になりやすくなりますし、高血圧は腎硬化症を招きます。脂