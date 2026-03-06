ドル円理論価格1ドル＝157.24円（前日比+0.14円） 割高ゾーン：158.06より上 現値：157.52 割安ゾーン：156.42より下 過去5営業日の理論価格 2026/03/05157.10 2026/03/04156.04 2026/03/03156.03 2026/03/02154.46 2026/02/27154.42 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動