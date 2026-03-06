イスラエル国防軍（IDF）イラン戦争「次の段階」に進むサプライズを用意 イスラエル国防軍（IDF）がイランとの戦争で「次の段階」に進むと発表。 作戦を次の段階へ移行し、体制の基盤と軍事能力への打撃を強化する。我々はさらなるサプライズを用意しているが、詳細は明かさない。