米株価指数先物時間外取引上昇、原油高一服にやや安堵 東京時間09:28現在 ダウ平均先物MAR 26月限48091.00（+108.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6846.50（+11.25+0.16%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25083.75（+34.25+0.14%） 米株は時間外で上昇。 トランプ米大統領が原油高騰対策を検討しているとの発言を受け、きのうのNY市場で原油価格は上げ幅を縮小した。ただ、米国もイランも攻撃を強