プロ野球中日ドラゴンズの元「チアドラゴンズ」メンバーでダンサーのSERINA（井上瀬梨奈、28）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「ご報告〜」と題し「2026.03.05本日入籍しました」と報告し、デコルテを大胆に露出したノンショルダーの純白ウエディングドレス姿や、婚姻届や結婚指輪の写真も投稿した。SERINAは16年に「チアドラゴンズ」入り。20年限りで卒業。東海テレビ「ドラHOT＋」などにも出演経験あり。