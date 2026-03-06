九州新幹線800系（PIXTA）九州の「大動脈」が、お祝いムード一色に染まります！2026年3月12日、九州新幹線は待望の全線開業15周年を迎えます。これを記念し、JR九州は特別な臨時列車「さくら420号」の運行や、誕生日当日のくまモンが登場する出発式、さらに朝採れ野菜が届く博多駅での記念マルシェを開催します。また、春の歓送迎会シーズンに向けて博多発23時台の臨時列車も増発されるなど、九州の鉄道シーンが大きく賑わう季節