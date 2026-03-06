トリプルアイズが続伸している。同社は５日の取引終了後、グループ会社のＢＥＸとともに、自動車設計業務を効率化する自動化システムを開発したと発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。ハイエンド３ＤＣＡＤソフト「ＣＡＴＩＡ」上での設計業務を支援する自動化プログラム群を開発した。付帯業務を自動で実行・補正するシステムを構築し、これまで設計者の目視に頼っていた作業をシステムが処理することで、年