モロッコ代表のワリド・レグラギ監督が5日、自身のSNSを通じて辞任することを発表した。モロッコサッカー連盟(FRMF)は同日中にモハメド・ウフビ氏が後任を担当することを発表した。レグラギ監督は2022年のカタールワールドカップ開幕までおよそ3か月までのタイミングで、バヒド・ハリルホジッチ氏が解任されたことを受けてモロッコ代表の監督に就任。カタールW杯では快進撃を見せてアフリカ勢史上初の4強入りを導いた。だが