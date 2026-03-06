6日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比43.0％減の576億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同40.7％減の393億円となっている。 個別ではＭＡＸＩＳＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上