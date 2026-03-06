クールな猛獣が個人賞で争うライバルを退け、連投で結果を出した。BEAST X・下石戟（協会）が3月5日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。見事に勝利し、個人12勝目を上げた。【映像】下石vs内川…バチバチの第2ラウンド（実際の様子）下石と同じく連投となったのは、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）。そんな当試合は起家からセガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）、内川、赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（協会）