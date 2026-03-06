日本で働くイラン人の男性がANNの取材に応じ、帰省中のイランで戦闘の影響を受け日本に戻れなくなった不安な心境を語りました。【映像】ハミッドさん「家族は危険な状況にいます」日本で働くイラン人ハミッドさん「テヘランの日本大使館で同じく（日本に戻れないという）問題を抱えている人たちを見かけました。どうすればよいのかわかりません。私の国では戦争が起きているんです」岐阜県の貿易会社に勤務するハミッドさんは