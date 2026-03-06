◇第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕）組み合わせ抽選会第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で始まった。16年ぶりセンバツ出場で盛り上がる帝京は、開幕戦で昨夏甲子園王者の沖縄尚学と対戦。帝京はスーパー1年生として注目の強打者・目代龍之介を擁して1992年春以来34年ぶりの頂点を狙っており、開幕戦からいきなり注目カードが実現した。注目校を紹介する。2年