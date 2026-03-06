第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。昨秋の神宮大会を制した九州国際大付（福岡）は、第４日第１試合で神戸国際大付（兵庫）と対戦が決まった。両校は神宮大会の決勝でも対戦。その際は１１―１で九州国際大付が勝利している。優勝候補として臨む九州国際大付は、１９８４年岩倉、９８年横浜、０２年報徳学園、２２年大阪桐蔭、２５年横浜に次ぐ史上６度目の明