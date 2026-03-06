第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。２３年以来の頂点を目指す山梨学院（山梨）の初戦の相手は長崎日大（長崎）に決まった。最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）が投打の軸。昨秋の関東大会を制し、５年連続のセンバツ出場は関東・東京地区では初めてとなった。菰田は昨年１２月から投手に比重を置いて調整を進めており、吉田洸二監督（５６）は「今