第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。神戸国際大付は第４日第１試合で九州国際大付と対戦する。両校は昨秋の神宮大会の決勝でも対戦。その際は九州国際大付に１−１１で敗れており、リベンジをかけた戦いとなる。昨秋の近畿大会で１６年ぶり３度目の優勝を果たし、神宮大会は準優勝。堂々の成績で５年ぶり６度目の春切符をつかんだ。注目は昭和の大スターと同じ