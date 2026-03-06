第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。開幕戦（１０：３０）は帝京（東京）ー沖縄尚学（沖縄）の注目カードとなった。昨夏の甲子園を制した沖縄尚学は、末吉良丞投手、新垣有絃（ゆいと、ともに３年）の２枚看板を擁して投手力は抜群。センバツでは、１９８２〜８３年の池田（徳島）以来、史上５校目の夏春連覇に挑む。帝京は昨秋の東京大会で２００９年以来１
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 巨乳を描いた10円玉 多数出回る
- 2. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 3. WBC 韓国戦で「ガラガラ」困惑
- 4. 脳梗塞&失語症 M-1復帰の芸人
- 5. 堀江氏 突如「クソみたい」激高
- 6. 麻原氏の次男宅から驚きの証拠品
- 7. サナエトークン巡り重大疑惑浮上
- 8. 「相棒24」最終回SP 予告が話題
- 9. 劇団ひとり 娘の卒園式で失敗
- 10. 嵐の新曲「Five」5年ぶりMV公開
- 1. 巨乳を描いた10円玉 多数出回る
- 2. 乳児死亡 29歳母親に無罪判決
- 3. 麻原氏の次男宅から驚きの証拠品
- 4. サナエトークン巡り重大疑惑浮上
- 5. 岡山発激安スーパー 全国展開へ
- 6. 小川晶氏 再選後に態度が豹変か
- 7. 「うつすよ」わいせつ行為に抵抗
- 8. 韓国人男性との交際 5つの注意点
- 9. 妊婦搬送→流産「因果関係ない」
- 10. 刺されたママが外に 腸出ていた
- 1. ロト7 全国売り場初12億円が出た
- 2. 高市首相「イランの行動を非難」
- 3. サナエトークン変更も…再び非難
- 4. 旧二階派 政策研究会立ち上げ
- 5. 泉健太氏 文科大臣に呆れて苦笑
- 6. 二階元幹事長が「頑張れ」と激励
- 7. はいそれサギです 替え歌が話題
- 8. TV局が政治記者に頼る本当の理由
- 9. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
- 10. トイレとクローゼットに男女遺体
- 1. イランのドローン空母無残に撃沈
- 2. 元王子の元妻 ホームレス状態に
- 3. 米軍がイラン艦撃沈 残酷な現場
- 4. 中国の自動車産業で泥沼消耗戦
- 5. 中国製防空システムへ深刻な疑問
- 6. イラン首都に新たな大規模攻撃
- 7. バハマ船籍の原油タンカー爆発か
- 8. イランの世界遺産 空爆の被害
- 9. トランプ氏と欧州首脳らに亀裂
- 10. 報復の矛先はトルコ NATOも反発
- 1. セブン3日間だけ朝に値下げ 賛否
- 2. ジャングリア沖縄 成否正念場に
- 3. カスハラでバス運休「英断」の声
- 4. 転職10回「脳腫瘍のせいでした」
- 5. なぜ今コメ価格が下がっている?
- 6. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
- 7. 反日デモない 中国政権恐れてる?
- 8. 前市長 学歴偽り重すぎる代償か
- 9. サッポロHD 自販機事業撤退へ
- 10. Clarksのシューズが最大65%OFFに
- 1. 即買い Amazonセールの売れ筋20
- 2. 月収20万減「AIに仕事奪われた」
- 3. 家をもっと便利に towerがセール
- 4. Apple「MacBook NEO」発売へ
- 5. UNITED ARROWSがすべて40%OFFに
- 6. カップ麺や袋麺が最大40%OFFに
- 7. プレステ5本体もAmazonでSALEに
- 8. ツルツルになると話題の歯ブラシ
- 9. ヘインズのTシャツが最大50％OFF
- 10. THE NORTH FACEが最大45％オフに
- 1. WBC 韓国戦で「ガラガラ」困惑
- 2. 無愛想で知られる大谷…豹変か
- 3. 大谷の人格に言葉失う…理由解説
- 4. 木原&りくりゅう カナダで心境
- 5. アリサのドーピング疑う投稿噴出
- 6. 侍J WBCで大敗を喫する可能性
- 7. 贈呈式開催も…JOCからお叱りか
- 8. アリサ 衣装は「まどマギ」参考
- 9. 大切な目的あった大谷の羽田経由
- 10. 藤浪晋太郎大荒れで…怒号と悲鳴
- 1. 脳梗塞&失語症 M-1復帰の芸人
- 2. 「相棒24」最終回SP 予告が話題
- 3. 堀江氏 突如「クソみたい」激高
- 4. 嵐の新曲「Five」5年ぶりMV公開
- 5. 劇団ひとり 娘の卒園式で失敗
- 6. GACKTに指摘「感覚ズレている」
- 7. 新垣結衣の今後 露出が激減か
- 8. 新幹線で551はNG? 実業家「は?」
- 9. 「小さくなった」マツコに指摘
- 10. 菅野美穂が苦手な家事「無駄」
- 1. 「おっぱい論」にあのちゃん困惑
- 2. 嘘をつきまくる夫の「爆弾発言」
- 3. 実はE!? ブラのよくある誤解
- 4. ミスドの「伝説」12年ぶり復活
- 5. 40代から顔の印象差が広がる理由
- 6. ミスドに春の風物詩4商品登場へ
- 7. 同居する義父のPC 嫁が見て絶句
- 8. 去り際に…元カノの「罠」に戦慄
- 9. AKBの悪口言い…精神保っていた
- 10. 植毛したい 岡田紗佳が衝撃告白