第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。大阪桐蔭（大阪）は第６日第１試合で熊本工（熊本）と対戦する。１回戦最後のカードとなった。春４度、夏５度の優勝を誇る大阪桐蔭は、２年ぶり１６度目の出場。昨秋の大阪府大会は優勝も、近畿大会では準決勝で神戸国際大付に敗れ４強だった。最速１５３キロ右腕の吉岡貫介（３年）と１４６キロ左腕・川本晴人（２年）を