第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。滋賀学園は第２日の１回戦で長崎西と対戦する。滋賀学園は昨秋、県大会では準決勝で近江に敗れて３位。だが、近畿大会では準々決勝で近江にサヨナラ勝ちしてリベンジし、ベスト４入りした。近畿４強で堂々と当確ランプをともして２年連続４度目の春切符。昨年からレギュラーの藤川倖生主将（３年）は「今年の甲子園では昨年