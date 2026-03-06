フィギュアスケート・世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は5日（日本時間6日）、エストニア・タリンで女子ショートプログラム（SP）が行われた。史上初の4連覇を狙う17歳・島田麻央（木下グループ）は71.90点をマーク。首位発進を決めた。ただ一人70点台をマークしたが、キス・アンド・クライでの様子が驚きを呼んだ。冒頭のダブルアクセルから、3回転ループ、3回転ルッツ―3回転トウループの連続ジャ