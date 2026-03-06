第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。九州国際大付は大会第４日第１試合（９時）、神戸国際大付（兵庫）との初戦が決まった。昨秋の神宮大会決勝戦がいきなり初戦で実現する、好カードが誕生した。昨秋の九州大会を制し、２１年以来２度目の出場となった神宮大会では山梨学院（山梨）、神戸国際大付（兵庫）らを下して初優勝。１３年の沖縄尚学（沖縄）以来、１