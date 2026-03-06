米女子ツアー今第4戦のブルーベイLPGA（中国・ジャン・レイク・ブルー・米GC=8712ヤード・パー72）で、渋野日向子（27）が今季初戦を迎えた。【もっと読む】渋野日向子が2025年米ツアーで叩き出した衝撃の賞金総額会場は中国最南端の島、「東洋のハワイ」と呼ばれる海南島の清水湾ビーチ沿いにあり、強い海風が名物。砲台グリーンはポテトチップスのようにうねった起伏があり、ピンの立つ面にボールを止めないとライン読みが複雑