【経済ニュースの核心】FBIが専門捜査官12人を解雇 イラン攻撃拡大の陰で進む米国内の防諜解体今年に入り、日本に危機感は皆無だったが、カナダのカーニー首相は世界秩序は「破裂」に直面していると述べ、フランスのマクロン大統領も世界秩序が「崩壊」の危機に直面していると警告していた。米国はイスラエルと共同で2月28日、ロシアと親密なイランに再度の奇襲攻撃を始めた。1月には、ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を奇襲